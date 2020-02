ULTIMA ORA | S-a staiblit arbitrul partidei dintre Voluntari si FCSB! Cine va sta la centru la partida restanta dintre cele doua echipe

Cine va arbitra meciul dintre FC Voluntari si FCSB.

FCSB va disputa maine de la ora 20:00 partida restanta impotriva celor de la FC Voluntari. La centru la aceasta partida va fi Horia Gabriel Mladinovici, care va fi ajutat la cele doua tuse de Marius Badea si George Florin Neacsu. Arbitru de rezerva va fi Catalin Popa (Pitesti), iar observatori vor fi Marian Salomir si Catalin Popa (Vaslui)

Echipa antrenata de Bogdan Vintila a pierdut etapa trecuta derby-ul cu CFR Cluj, si a coborat pe locul 4. In cazul in care ros-albastrii se vor impune, vor urca pe locul 2 in clasament si vor acumuula 42 de puncte.



Cum arata clasamentul Ligii 1