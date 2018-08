Anunt fara precedent al lui Becali: "Ii dam o perioada de pauza, are o cadere!" Ce se intampla cu Dennis Man

Pasa proasta a lui Dennis Man il nelinisteste pe Becali.

Atacantul de la care asteapta zeci de milioane a fost doar rezerva la Viena. Nu s-a facut remarcat dupa ce i-a luat locul lui Morutan la pauza. Becali crede ca Man are nevoie de o perioada de pauza dupa o vara agitata, in care s-a discutat intens despre plecarea sa la Anderlecht sau AS Roma.



"Man are o cadere, asa se intampla. O sa-i dam o perioada de liniste. Are o cadere. La el nu cred ca viata extrasportiva e o problema, nu cred. O sa-i dam o perioada, asa, sa-si revina", a spus Becali la PRO X.