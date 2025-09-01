FCSB a cerut vehement o lovitură de la 11 metri după ce Denis Alibec a fost tras evident de tricou în careul clujenilor, însă arbitrul Sebastian Colțescu a lăsat jocul să continue. Cristi Balaj, fostul mare arbitru, a analizat faza și a oferit o explicație surprinzătoare pentru decizia centralului.



Fostul oficial susține că decizia lui Colțescu se bazează pe o interpretare modernă, introdusă recent în arbitraj, care lasă loc de interpretări.



"Dacă îl oprea să dea gol..."



Balaj a explicat la Fanatik de ce, în opinia sa, centralul partidei nu a acordat penalty, dezvăluind un termen nou folosit de "oamenii în negru". "Acolo este la latitudinea arbitrului. Au inventat ăștia în arbitraj un termen, anume dacă acțiunea apărătorului are impact asupra atacantului. Adică dacă l-a oprit să ajungă în posesia mingii, să dea gol, să tragă la poartă", a punctat Balaj.



Cu toate acestea, fostul șef de la CFR Cluj a mutat rapid discuția către o altă greșeală pe care o consideră mult mai gravă și care ar fi putut schimba soarta meciului.



"Pentru mine e clar. Dacă dădea galben la faza aceea cu Mihai Popescu nu mai ajungeam acum să discutăm toate astea sau poate câștiga FCSB cu 5-1, cu 5-2, cu 10-2. De ce nu dai cartonaș galben la un jucător care știi că a fost avertizat?", a mai zis Balaj, referindu-se la o intrare a fundașului care ar fi trebuit sancționată cu al doilea avertisment.



Partida din Gruia s-a terminat la egalitate, 2-2. Pentru CFR au marcat Damjan Djokovic (19') și Lindon Emerllahu (45+1'), în timp ce golurile oaspeților au fost semnate de Florin Tănase (43' - penalty) și Juri Cisotti (87'). Clujenii au încheiat meciul în 10 oameni, după eliminarea lui Aly Abeid în prelungiri (90+4').

