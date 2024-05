"A fost blat la Dinamo - UTA?" Răspunsul lui Dumitru Dragomir după ce a văzut pe Arcul de Triumf

Cu sabia deasupra capului înaintea ultimei etape din play-out, Dinamo a trecut fără emoții de UTA Arad. "Câinii" au obținut victoria cu 2-0 după două goluri marcate rapid, prin Hakim Abdallah (15') și Răzvan Patriche (21'). UTA, care avea asigurat primul loc în play-out, nu a pus mari probleme la poarta lui Golubovic, iar Dinamo a beneficiat și de rezultatele contracandidatelor și a urcat pe loc de baraj.

Dumitru Dragomir: "Dinamo - UTA nu a fost blat, dar dinamoviștii să-l respecte toată viața pe Rednic"

La fel ca în cazul altor meciuri din acest play-out, în spațiul public au apărut suspiciuni privind gradul de corectitudine al partidei de pe Arcul de Triumf. Principalul argument al celor care susțin că UTA i-a întins o mână de ajutor lui Dinamo este acela că antrenorul arădenilor este nimeni altul decât Mircea Rednic, fost mare jucător și antrenor la formația bucureșteană.

Într-o emisiune la Fanatik, Dumitru Dragomir a fost întrebat dacă "a fost blat la Dinamo - UTA". Fostul președinte al Ligii a răspuns cu "nu", dar le-a transmis dinamoviștilor că trebuie să îi arate recunoștință lui Mircea Rednic "toată viața".

Dragomir spune că se aștepta la un astfel de deznodământ, cu Dinamo salvată de la retrogradare după o victorie cu UTA, și aduce în discuție gestul fanilor dinamoviști, care au scandat numele lui Mircea Rednic imediat după meci.

"Nu a fost blat, dar toată viață să-l respecte pe Rednic. Suporterii nu sunt proști. După meci, tot stadionul: 'Mircea Rednic'. Bravo! Bineînțeles, eu am știut (n.r - că Dinamo se va salva). Când am spus cine retrogradează... fiul meu a zis că am gura aurită. Vreau să scot în evidență și seriozitatea celorlalți antrenori.

Eu știam sigur că Rednic... parte din viața lui a fost aici. Și Rednic nu se răzbună. Nu uită, dar nu se răzbună. Alții te așteaptă o viață să-ți rupă gleznele", a spus Dumitru Dragomir.

Reacția lui Mircea Rednic după înfrângerea cu Dinamo

Tehnicianul ardelenilor a vorbit despre lipsa de determinare a jucătorilor săi, dar și despre greșelile comise, mai ales în prima repriză.

"S-a văzut diferența, mai ales în prima repriză. Am pierdut multe dueluri, pase greșite, nu prea am văzut implicare. La primul gol, o ezitare a portarului. Chiar mă bazam pe el.

Cred că ne-au surprins cu agresivitatea cu care au jucat, eu i-am atenționat, nu am avut atitudine. I-am avertizat că Dinamo e o echipă disperată. Au fost goluri pe greșeli, nu am contat în prima repriză.

Performanțele pe care le-am avut ca antrenor și jucător nu poate să le șteargă nimeni. Mulți s-au jucat cu postul lor la echipă, am transmis un mesaj clar. Dacă vrei să rămâi la echipă în sezonul viitor, aș fi vrut altceva. Eu nu mă joc. Ți se oferă șansa, trebuie să demonstrezi până la capăt. I-am felicitat pentru întreg sezonul, dar mă interesează și atitudinea din ultimul meci. S-a văzut o relaxare", a declarat Mircea Rednic, la finalul partidei.