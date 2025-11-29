Astfel, roș-albaștrii rămân cu o singură victorie în această competiție și ocupă locul 31 în clasament, cu doar trei puncte.

Marius Șumudică a cerut plecarea lui Vali Crețu de la FCSB

Totuși, nu rezultatul roș-albaștrilor a surprins cel mai mult după meciul din Belgrad în contextul în care campioana României nu a impresionat până în acest moment nici în campionat, nici în cupele europene, ci atitudinea lui Valentin Crețu.

După meci, jucătorii au mers în fața galeriei, iar Valentin Crețu s-a apărat de criticile fanilor aruncând vina pe colegul său din defensivă, Siyabonga Ngezana. ”Ce să facem dacă ăla doarme pe el?”, a spus Crețu referitor la fundașul sud-african.

Marius Șumudică a fost revoltat de atitudinea lui Valentin Crețu și a cerut public plecarea de la FCSB a fundașului lateral.

”Atitudinea lui Crețu este una lamentabilă! Din punctul meu de vedere, nu ai voie în fața să te manifești așa și să ai un astfel de discurs la adresa unui coleg. Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină astăzi. De astăzi nu mai avea ce căuta la FCSB.

Dar eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului, aveam o discuție cu patronul și îi spuneam: ‘Patroane, eu nu vreau să pierd grupul!’. Echipa este ruptă în două. Cum va fi privit Crețu în continuare? Și cum te exprimi… Nu există așa ceva. Îi spuneam astăzi, înaintea antrenamentului, Crețu, te rog frumos, du-te la palat, reziliază-ți contractul! Dacă tu nu ai o reacție bună cu colegul tău, mai ales că ești în același compartiment cu el, care anul trecut a fost un jucător foarte bun…

Cum să ai voie să vorbești în fața suporterilor? Pentru mine a fost șoc, ăsta e șocul serii. Nu victoria Craiovei, nu că a pierdut FCSB-ul. Ăsta e șocul serii. Eu nu am văzut în viața mea așa ceva! A aproape ce s-a întâmplat la Everton, când și-a pălmuit un coleg. Cum să mă duc în fața suporterilor și să spun că ăsta e mort? Cum se mai uită Ngezana la Crețu în momentul de față? Eu, ca antrenor, eram dator să spun: ‘Crețu, dacă tu vorbești așa de un coleg, astăzi vorbești de unul, mâine de altul, eu trebuie să dau un exemplu la echipă’. Astăzi trebuia dat afară imediat Crețu, sau amendă de 30.000 – 50.0000 de euro. Băi, a văzut o țară întreagă, a fost filmat! Ăsta e șocul! Eu nu am văzut așa ceva în fotbalul românesc. Și cu cuvintele cu care a vorbit…”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

