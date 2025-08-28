Fotbalistul își dorește un transfer la o echipă la care să aibă garantat statutul de titular și, conform IamSport, ar fi cerut conducerii clubului să îl lase să plece.

Gigi Becali: ”La mine, joci fotbal, tată, asta trebuie să faci, nu să ceri tu să pleci!”

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Octavian Popescu, Gigi Becali a transmis că fotbalistul o va părăsi pe campioana României doar în cazul în care pentru el va sosi o ofertă importantă.

Becali nici nu a confirmat, nici nu a infirmat dacă Octavian Popescu și-a cerut plecarea, însă a ținut să îi transmită jucătorului că trebuie să joace fotbal, nu să își ceară plecarea.

”Să plece! Cum? Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Erau niște mașini pe vremuri, IMS se numeau. Cu IMS-ul, autobuzul sau basculanta, cu ce pleacă? Asta merge așa, că plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci.

Nu trebuie să vină el, că nu vine jucătorul să propună suma lui, că la FCSB nu e debandadă. El trebuie să joace fotbal, asta trebuie să facă un fotbalist la mine. Nu vine un fotbalist la mine să ceară el, să facă el, să dreagă el. La mine, joci fotbal, tată, asta trebuie să faci, nu să ceri tu să pleci”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

