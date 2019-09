8 ultrasi ARESTATI dupa bataia din centrul Timisoarei! VIDEO: Au fost retinuti la 5 dimineata

26 de membri ai galeriei dinamoviste au fost audiati ieri la Timisoara in urma incidentelor care au avut loc in centrul orasului.

Opinia Timisoarei anunta ca 8 dintre 'caini' au fost retinuti in aceasta noapte, iar la ora 5:00 au ajuns in arestul IPJ Timis. Fanii vor fi cercetati. Sursa citata sustine ca unul dintre suporteri s-a ales cu mai multe coaste fisurate si cu un plaman perforat in urma bataii de ieri, dar a refuzat sa fie internat.

Politia incearca sa identifice toate persoanele implicate in incidentul care a avut loc inaintea meciului UTA - Dinamo din Cupa Romaniei.