7 dintr-o LOVITURA!!! Petrescu anunta super transferuri la CFR! Ce spune de PLECAREA de la Cluj: "Am avut multe oferte"

CFR Cluj pregateste deja campania europeana. Isi propune cel putin calificarea in grupele Europa League.

Revenit azi din vacanta, Dan Petrescu spune ca CFR s-a inteles cu numai putin de 7 fotbalisti. 4 vor fi maine la reunire, in timp ce alti 3 vor ajunge in cantonament. Petrescu a fost tentat de milionari sa plece iar de la Cluj. A rezistat cu greu.

"4 jucatori o sa fie luni la reunire, iar in cantonament o sa mai vina inca 3. Trebuie sa mai luam cel putin 2 U21 pe care inca nu i-am gasit. Trebuie sa-i mai cautam. Am avut oferte, dar am vorbit cel mai mult cu presedintele clubului, cu Marian Copilu. Am stat cate 2-3 ore pe zi, sa facem transferurile de care avem nevoie", a spus Petrescu.

Dintre transferurile anuntata de CFR, 3 sunt cunoscute: Luiz Aurelio si Rondon de la Gaz Metan si Burca de la Botosani.