Concret, clubul patronat de Gigi Becali ar fi trebuit să încaseze 500.000 de euro din partea celor de la Hermannstadt, echipă la care au ajuns doi foști jucători ai roș-albaștriilor, Ianis Stoica și Nana Antwi.

FCSB ar fi trebuit să primească 500.000 de euro pentru Ianis Stoica și Nana Antwi

Ianis Stoica și-a făcut junioratul la Petrolul, apoi la Freiburg, iar, în 2017, a ajuns la gruparea patronată de Gigi Becali, însă nu a apucat să rămână foarte mult alături de roș-albaștri. A fost împrumutat la echipe precum Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus, Slatina sau U Cluj.

La FCSB, Ianis Stoica a marcat 10 goluri și a oferit șase pase decisive în 57 de meciuri. La începutul anului 2023, FCSB l-a împrumutat pe Ianis Stoica la U Cluj, iar, un an mai târziu, a fost achiziționat definitiv de Hermannstadt. Nici banii pentru împrumutul Nana Antwi nu ar fi ajuns în buzunarele lui Gigi Becali. Sibienii l-au împrumutat pe fundașul lateral în luna septembrie.

În contextul în care Hermannstadt nu avea banii necesari pentru aceste mutări, Gigi Becali a fost de acord să își cedeze jucătorii la Sibiu ”pe datorie”, conform GSP, care a scris că sibienii ar fi trebui să își plătească datoriile la finalul acestui sezon.

Administratorul special al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a părut să confirme situația sibienilor. Dinamo a vrut să îl transfere în această iarnă pe Ianis Stoica și le-a propus celor de la Hermannstadt să preia datoria către FCSB.

”Este o situație puțin mai complicată. E vorba despre restituirea unor sume de bani către FCSB. Ne gândeam să gestionăm noi acele datorii către FCSB și să păstrăm și un procent pentru Hermannstadt. Eram dispuși să dăm și un jucător la schimb.

Era și varianta ca Abdallah să meargă la FCSB, dar discuțiile s-au oprit când am văzut suma de transfer cerută de Hermannstadt”, a spus Nicolescu.

Hermannstadt susține însă că nu mai are nicio datorie către FCSB

”În acest moment, AFC Hermannstadt nu are nicio datorie financiară scadentă față de FCSB. În prezent, noi am refuzat o ofertă de 1.000.000 euro pentru Ianis Stoica, fotbalist care a fost, este și va rămâne 100% al nostru.

Mai precis, în momentul de față, Ianis nu mai are nicio legătură cu FCSB. Așa că îi recomandăm domnului administrator special (n.r. - Andrei Nicolescu) să gestioneze datoriile clubului pe care îl reprezintă, nu cele pe care crede domnia sa că le are clubul nostru. Spre exemplu, cele menționate în articolul respectiv sunt niște invenții. Totodată, avem rugămintea directă și civilizată către dumnealui să nu mai contacteze fotbaliști aflați sub contract cu FCH”, a fost reacția sibienilor.