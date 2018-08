Urmarim si comentam impreuna Dinamo - Hermannstadt pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro



ECHIPELE DE START



Dinamo intalneste in aceasta seara Hermannstadt, in Stefan cel Mare, de la 21:00. Inaintea partidei, echipa lui Bratu are 7 puncte, fiind la egalitate cu formatia sibiana.

Dinamo vine dupa o infrangere la Cluj, 1-3 in fata CFR-ului.

De cealalta parte, Hermannstadt a batut-o in etapa trecuta pe Voluntari cu 4-0.