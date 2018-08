BREAKING NEWS | Qaka, pe punctul de a fi imprumutat de FCSB! Discutiile, confirmate de o alta echipa din Liga I

FCSB si Voluntari discuta imprumutul lui Kamer Qaka. Becali l-a cumparat pe albanez in urma cu doar 3 luni de la Iasi.

In ziua in care l-au prezentat pe bulgarul Zlatinski, in varsta de 33 de ani, vicecampionii de la FCSB se pot desparti de un alt jucator. Albanezul Kamer Qaka, cu 10 ani mai tanar, se afla pe punctul de a fi imprumutat la Voluntari!

Becali si oficialii clubului ilfovean discuta imprumutul lui Qaka, pe care FCSB l-a cumparat in aceasta vara de la Iasi, cu 400.000 euro.

"Am avut o discutie cu domnul Becali. Eu mi l-as dori foarte mult. O sa vedem exact ce se intampla in zilele urmatoare. E vorba de imprumut pe un an, cu optiune ca FCSB sa-l ia inapoi in iarna, daca are nevoie", a spus Ioan Andone, citat de ProSport.