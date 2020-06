100 de ultrasi la plecarea FCSB spre Cluj! Au aprins torte si au cantat in fata autocarului! Ce s-a intamplat

FCSB a fost intampinata de suporteri la iesirea din baza de la Berceni.

Fanii au cantat in fata autocarului si au aprins torte, cerandu-le jucatorilor lui Vintila victoria in fata campioanei. Un eventual succes al ros-albastrilor ar insemna micsorarea distantei fata de CFR la doar un punct, in timp ce orice alt rezultat ar pastra-o pe FCSB departe de titlul pe care il asteapta de 5 ani.

Sursa foto: GSP.ro