10 „chilipiruri” din play-off! Fotbalistii ieftini sau gratis care pot reprezenta adevarate afaceri

Unul dintre jucatorii de pe lista a fost dorit de FCSB si Craiova in trecut.

Dincolo de Man, Ianis Hagi, Tucudean sau Alibec, exista jucatori subapreciati in Liga 1, care costa foarte putin sau pot fi luati liber de contract.

1. Jonathan Rodriguez (28 ani)

Mijlocasul central din Argentina este cotat la 450.000 de euro si mai are contract cu FC Botosani pana in iunie 2021. Desi patronul Valeriu Iftime a ales sa le ridice cota lui Burca, Oaida, Fabrinni sau Ongenda, pentru a-i vinde in conditii avantajoase si a echilibra bugetul clubului, Rodriguez a fost poate cel mai constant si eficient fotbalist al echipei. Cu 33 de meciuri si 5 goluri in acest sezon, agresivul si energicul coordonator de joc de la Botosani poate fi oricand o solutie si pentru echipele din play-off.



2. Nicolas Gorobsov (29 ani)

Mijlocasul central defensiv de la Concordia Chiajna este cotat la 400.000 de euro si intelegerea cu gruparea ilfoveana este valabila pana in iunie 2020, dar probabil ca va putea pleca liber de contract in aceasta vara, dupa ce clubul a retrogradat in Liga 2. Gorobsov are dubla cetatenie, argentiniana si italiana, si a jucat 35 de meciuri si a marcat 5 goluri in acest sezon. El s-a remarcat ca unul dintre cei mai tacticizati si agresivi „inchizatori” din actualul sezon, in evolutiile sale vazandu-se scoala italiana, el evoland de-a lungul carierei la Vicenza, Torino, Cesena si Nocerina.



3. Catalin Cabuz (22 ani)

Internationalul U21, care a prins lotul Romaniei pentru Euro 2019, a fost poate cel mai bun jucator al lui FC Hermannstadt in acest sezon, cu 37 de meciuri ca titular. Daca nu il avea contracandidat pe Ionut Radu, care a prins un sezon bun la Genoa si o campaniei de calificare exceptionala, probabil ca era titularul dintre buturile nationalei de tineret. Cotat la 500.000 de euro, Cabuz apartine de Viitorul Constanta, care l-a imprumutat pana acum la FC Cisnadie, CSM Rm. Valcea, Chindia Targoviste si Hermannstadt. Daca nu va fi titular la Viitorul in editia viitoare de campionat, poate reprezenta cea mai buna afacere a unei echipe din play-off, in conditiile in care multe sufera la capitolul goalkeeper.

4. Ion Gheorghe (19 ani)

Mijlocasul dreapta cotat la 200.000 de euro a fost vandut de Dinamo in mod inexplicabil lui FC Voluntari (pentru 30% dintr-un viitor transfer), in 2018, dupa ce castigase Liga Elitelor U19 si jucase 4 meciuri pentru echipa de seniori, dar poate fi rascumparat pentru suma de 50.000 de euro. El este poate juniorul care a avut cea mai mare crestere valorica in actualul sezon, cu 32 de prezente (30 ca titular), si mai poate fi beneficiarul Regulii U21 inca doua sezoane. Bine cladit, bun executant de faze fixe si de centrari si cu mult tupeu in joc, tanarul pare sa mai aiba loc de crestere in viitor.



5. Najib Ammari (27 ani)

Mijlocasul ofensiv de la Dunarea Calarasi este cotat la 300.000 de euro, are cetatenie algeriana si franceza, iar contractul i se termina la finalul lunii iunie 2019. Crescut de Olympique Marseille, el a mai jucat la CFR Cluj si Levski Sofia, inainte sa ajunga in Italia, unde a evoluat pentru Latina, Virtus Entella si Spezia. A fost unul dintre cei mai constanti si mai energici jucatori din lotul lui Dan Alexa, cu 17 meciuri ca titular (in doar 3 luni) si 4 goluri. La Calarasi nu si-a putut demonstra intregul potential, pentru ca stilul adoptat de echipa a fost, de multe ori, ultradefensiv si prea putin combinativ, dar pare un jucator cel putin la nivelul lui Billel Omrani, considerat de 5 ori mai scump.

6. Ricardinho (25 ani)

Fundasul dreapta, care a jucat cu Gil Vicente in prima si a doua liga portugheza, este cotat la 350.000 de euro si a bifat 27 de meciuri si 5 goluri pentru FC Voluntari, in acest sezon. Cu viteza, travaliu si precizie a executiilor si a centrarilor peste nivelul fundasilor laterali din Liga 1, Ricardinho are un apetit ofensiv ce aduce aminte de conationalii Joao Cancelo sau Mario Rui. Daca nu va fi cumparat de o echipa cu pretentii mai mari, lusitanul poate deveni unul dintre fotbalistii pe care Andone si Bergodi se vor baza pentru atacarea play-off-ului in sezonul viitor.

7. Kamer Qaka (24 ani)

Mijlocasul defensiv albanez este cotat la 1 milion de euro, dar ar putea ramane liber de contract in aceasta vara. Lasat sa plece mult prea usor de FCSB, dupa ce a cazut in dizgratie intr-una dintre toanele patronului, Qaka a prins 5 meciuri pentru "ros-albastri" si inca 23 pentru Poli Iasi (din septembrie incoace). Cu o agresivitate pozitiva tipic albaneza, cu o disponibilitate extraordinara la efort, profesionist si cu o buna capacitate de a coordona posesia si atacurile echipei sale, el nu va sta probabil mult fara sa primeasca oferte, daca, dupa anuntata reorganizare a lotului de la Iasi, nu i se va propune prelungirea contractului.

8. Stefan Blanaru (30 ani)

Blanaru este cotat la 300.000 de euro, dar probabil ca va putea pleca gratis in aceasta vara, daca FC Hermannstadt va retrograda. Atacantul care a fost si in atentia celor de la FCSB si CSU Craiova in vara anului trecut, a bifat in acest sezon 38 de meciuri si 4 goluri in Liga 1, dar nu a jucat la intregul sau potential. Forma sa sportiva pare sa fi suferit din cauza schimbarile de antrenori de la Sibiu, pentru ca de multe ori i-a secondat pe Tsoumou sau Lendrici, cu care nu a avut o chimie deosebita, dar si din cauza stilului de joc al echipei, cu destul de putine faze de poarta. Incomodul atacant poate fi o afacere daca este luat liber de contract.

9. Razvan Gradinaru (23 ani)

Mijlocasul de banda crescut de FCSB, pentru care a si debutat in prima divizie, are peste 120 de meciuri in Liga 1 la doar 23 de ani. Este cotat la 500.000 de euro, dar contractul ii expira in iunie 2019. Gradinaru nu a avut parte de un lobby prea activ din partea oficialilor de la FCSB, care nu l-au apreciat in mod deosebit si l-au lasat sa plece destul de usor, dar are viteza si una dintre cele mai bune capacitati de efort din Liga 1 si a jucat bine si atunci cand a fost folosit pe postul de fundas dreapta.

10. Patrick Petre (22 ani)

Dupa plecarea lui Flavius Stoican, probabil ca fiul lui Florentin Petre va putea pleca gratis de la Poli Iasi, in conditiile in care contractul sau expira la finalul lunii iunie 2019, iar optiunea de prelungire cu inca 1 an e improbabil sa fie activata. Desi vitezistul mijlocas de banda de picior drept a iesit in evidenta cu unele scandaluri privind viata sa extrasportiva agitata, in perioada in care a fost legitimat la Dinamo, el a avut evolutii constant bune la Iasi, pentru care a jucat 23 de partide si a marcat 1 gol in acest sezon. Patrick este cotat la 400.000 de euro si este unul dintre cei mai buni jucatori de contraatac din Liga 1, iar colaborarea cu un antrenor, care este bun pedagog si care ii poate cizela finalizarea actiunilor personale, il poate duce la adevaratul lui potential.