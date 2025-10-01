Printre altele, antrenorul cipriot a fost întrebat despre oferta pe care Gigi Becali este gata să o facă pentru Louis Munteanu, de cinci milioane de euro. Dacă îl va vinde pe Daniel Bîrligea la Ajax Amsterdam, patronul de la FCSB este gata să ofere o sumă-record pentru atacantul de la CFR Cluj.



Dacă transferul lui Louis Munteanu se va realiza pentru cinci milioane de euro, atunci va fi cea mai mare sumă plătită în campionatul nostru pentru un jucător. Elias Charalambous preferă, însă, să se concentreze pe ce are de făcut la echipa sa.



Elias Charalambous, întrebat frontal despre Louis Munteanu



Întrebat dacă ar vrea să-l primească pe Louis Munteanu drept „cadou de Crăciun”, cipriotul a spus că refuză să vorbească despre jucătorii aflați la alte echipe.



”Voi accepta alte cadouri de Crăciun. Nu vreau să vorbesc, în special, despre jucătorii care sunt la alte echipe, care concurează cu noi. Nu cred că e corect să vorbim despre acești jucători”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.



3 milioane de euro este cea mai mare plătită de FCSB pentru un transfer: Florinel Coman, în 2017, de la FC Viitorul.

5 milioane de euro este cota de piață a lui Louis Munteanu, conform Transfermarkt.



Întrebat despre FCSB - Young Boys, Gigi Becali a rostit doar două cuvinte



Duelul cu Young Boys se anunță unul dificil, dar chiar și așa, Gigi Becali, patronul lui FCSB, e convins că roș-albaștrii, cu Denis Alibec și David Miculescu titulari, vor câștiga și duelul cu gruparea elvețiană.



”Trei puncte!”, a rostit Gigi Becali pentru Pro TV și Sport.ro, atunci când a fost întrebat despre meciul cu Young Boys. ”Să câștigăm meciul, ce alte așteptări să avem? Trei puncte, trei puncte, trei puncte!



Trei puncte Europa, trei puncte campionat, trei puncte!”, a adăugat milionarul din Pipera.

