”1-0, clasic”. CFR a mai făcut un pas spre titlu și se gândește la meciul cu Dinamo

Alexandru Păun a fost titular în echipa lui Dan Petrescu, dar nu a terminat meciul pe teren. În minutul 78, acesta a fost schimbat cu Claudiu Petrila. După meci, atacantul ardelenilor a tras concluzii.

„E o victorie muncită, 1-0, clasic, am luat cele trei puncte și asta e cel mai important. După o primă repriză pe care am dominat-o complet, ei au urcat, nu mai aveau nimic de pierdut. Puteam să mai marcăm, am avut după iar bară.

Puteam să dăm golul doi și eram liniștiți. E important că plecăm cu toate punctele de aici. Când sunt 14 puncte, o să aibă și ei meci, dacă o să câștige se fac din nou 11 puncte. Dacă la finalul campionatului vom ieși pe locul doi, toată lumea ne va da în cap. În play-off se va juca titlul. Toate echipele joacă altfel cu noi”, a spus Alexandru Păun, la finalul partidei.

CFR Cluj a depășit pasa proastă din startul lui 2022. Cu succesul contra Voluntariului, 1-0, grație golului înscris de Andrei Burcă, elevii lui Dan Petrescu au bifat a patra victorie consecutivă în Liga 1 și s-au distanțat la 14 puncte de FCSB, ocupanta locului secund.