Declaratiile SOCANTE ale lui Benny despre ce a simtit in timpul meciului cu Badr Hari! "Am vrut sa ii rup si mainile, si picioarele!"

Benny Adegbuyi l-a invins prin KO tehnic pe Badr Hari intr-un meci istoric.

La conferinta de presa sustinuta dupa revenirea in Romania, luptatorul a declarat ce a simtit in ring, in timpul meciului cu Badr Hari, si a spus ca si-ar mai fi dorit sa il loveasca pe adversarul sau in momentul in care arbitrul a pus punct luptei.

"Intrand in meci, am vazut ca nu mai e dracul chiar atat de roz. Insa Badr, prin timing si explozie m-a lovit undeva in tampla, am fost ametit.

Nu-mi venea sa cred ca dupa atata sacrificiu as putea sa pierd asa meciul. Am supravietuit celor 40 de secunde. L-am prins intr-o contra, i-am rupt nasul, am vrut sa-i rup si mainile, si picioarele, dar a oprit arbitrul lupta.

Atunci cand l-am vazut jos, stiam ca a simtit cat de puternic sunt, ca-l dor toate. Ma dureau pe mine picioarele, imi imaginam cat l-au durut pe el genunchii si mainile.

Am adus una dintre cele mai mari victorii pentru mine, pentru kickboxingul romanesc", a declarat Benny.