Morosanu si Sam au inceput razboiul la Cluj! Revansa e la ProTV, joi, la ora 23:30

Morosanu si Sam au inceput razboiul la Cluj! Greii din ring si-a aruncat vorbe grele azi la cantar. Razboinicul Sam a oferit un show de culturism la mall.

Pentru Morosanu nu conteaza ca razboinicul Sam e mai inalt cu 15 centimetri si mai greu cu 20 de kilograme.



Sam a devenit vegetarian dupa ce l-a batut pe Morosanu acum trei ani. Revansa e la ProTV, joi, la ora 23:30.



"Daca eu nu mananc carne, nu am rautate, frate, cand mananc carne am asa o rautate ca mut tirul din fata mea", a declarat Morosanu.



Acasa, la Cluj, Blondul Benny are cea mai infocata galerie.