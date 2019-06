De la lupta, la nunta! Ciobanul Nastase face nunta mare dupa gala de la Cluj!

Morosanu versus Daniel Sam, PRO TV, astazi, ora 23:20. KOsmarul lui Morosanu incepe la PRO X de la ora 20:00.

Ciobanul Nastase va lupta in gala de la Cluj-Napoca impotriva angolezului Manuel Rifa. Nastase ca castigat toate cele trei lupte pe care le-a disputat in circuitul Dynamite Fighting Show si anunta o noua victorie spectaculoasa in ring.

"Rifa e un luptator foarte rau, el spune ca a venit aici sa ma bata rau, eu spun ca o sa fie invers" spune Nastase. Ciobanul din comuna Coarnele Coaprei este coleg de sala cu Morosanu si se pregateste pentru cea mai importanta gala din viata lui. Luptatorul se va insura dupa batalia de la Cluj.

"Imi voi cumpara costumul de mire dupa meci, daca-l luam inainte riscam sa nu ma mai incapa de la umflaturi" glumeste Nastase.

Bogdan Nastase si Manuel Rifa vor lupta in gala care incepe la PRO X, astazi, de la ora 20:00. Meciul revansa dintre Morosannu si Daniel Sam e la PRO TV, dupa ora 23:20.