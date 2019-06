Sam, KOsmarul lui Morosanu! Cand il vad, il visez pe Zimmerman!

INSIDE DYNAMITE Daniel Sam, englezul care ii aminteste lui Morosanu de un KO in 24 de secunde!

"Moartea din Carpati" chiar are cosmaruri cu Daniel Sam. Morosanu isi amminteste ca in 2010 a castigat show-ul Dansez pentru tine inainte ca Errol Zimmmerman sa-l faca knock-out in 24 de secunde. Acum, Morosanu a fost in finala show-ului Ferma inainte sa se lupte in revansa cu Daniel Sam, joi seara la PRO TV, de la ora 23:30.

"Sper sa nu se repete situatia de atunci! Eram slabit dupa ce am castigat show-ul Dansez pentru tine, am iesit slabit si din Ferma, dar am reusit sa pun kilograme la loc." spune Morosanu.

Gala de la Cluj incepe la PRO X, joi, de la ora 20:00. In afara piramidei pentru 5.000 euro, vor avea loc si alte lupte explozive, Benny, Bogdan Nastase si Cristian Ristea numarandu-se printre eroii din ring.