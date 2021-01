Benny, aproape sa izbucneasca in lacrimi in direct la PRO TV! Momentul la care nu se astepta NICIODATA: "Cine-i acolo?!"

Campionul din kickboxing a avut parte de o surpriza uriasa in direct 'La Maruta'.

Benny a implinit duminica 36 de ani, iar azi si-a 'facut ziua' in direct la PRO TV. Luptatorul a avut parte de mai multe surprize din partea lui Maruta. Pe langa mesajele primite de la mari campioni din kickboxing, Benny a vorbit si cu parintii sai. Mama sa e stabilita in Germania, iar tatal sau in Nigeria. Benny s-a emotionat cand le-a auzit glasurile si a fost la un pas sa izbucneasca in lacrimi.

"Avea 3 kilograme si 52 de centimetri, a luat nota 10 la nastere. Se canta 'Hora Unirii' in jurul meu, pe 24 ianuarie, cand l-am nascut. A crescut, a crescut. Cine ar fi crezut ca ajunge la categoria supergrea? (rade) Sa nu-i mai dati sa manance iute ca nu-i place (intrebata de provocarea cu sosurile, acceptata de Benny in urma cu doua saptamani in emisiunea lui Maruta).

El stie tot ce simt pentru el si pentru sora lui. Chiar daca sunt departe, gandul mi-e tot la ei. Sa speram ca vin acasa cat de repede. Sacrificiile pe care le-am facut... le-am facut pentru ei", a spus mama lui Benny.

"Momentele de genul asta ma emotioneaza foarte tare. Chiar daca ma lupt in ring... momentele astea ma emotioneaza", a recunoscut omul care l-a spulberat in decembrie pe Badr Hari.

"Cu mine seamana asa luptator! Mai facea prostii, ii placea wrestlingul. Am vazut meciul cu Badr Hari, Benny a avut inima mare! Ne-am bucurat cu totii", a comentat tatal campionului.