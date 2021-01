L-a DISTRUS pe Badr Hari si acum ar putea avea probleme. Dosarul in care se cere rejudecarea lui Benny

Trei judecatoare de la Inalta Curte de Casatie sunt acuzate ca l-ar fi favorizat pe Benny Adegbuyi intr-un scandal incredibil care s-a petrecut in vara anului 2009.

Un incident a ajuns din nou subiect de discutie, la aproape 12 ani distanta. In vara lui 2009, intr-un club de noapte din Cimpeni, judetul Alba, a avut loc o altercatie in care a fost implicat si Benny Adegbuyi.

Atunci, Benny si alti trei prieteni de-ai sai l-ar fi batut cu bestialitate pe bodyguard-ul Ioan Vasile Pui.

Benny a fost acuzat si trimis in judecata pentru tentativa de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, si condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare pentru primul capat de acuzatie, si la doi, pentru celelalte. Ulterior, in anul 2013, Benny Adegbuyi a fost absolvit de orice vina printr-o decizie data de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

La 8 ani distanta, cazul ar putea fi deschis si Benny rejudecat. Gandul.ro a publicat o plangere facuta de bodyguard-ul Ioan Vasile Pui catre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie si ii acuza pe judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ca l-au favorizat pe kickboxer, cu ajutorul unor declaratii falsificate si interpretate in mod gresit.

Bodyguard-ul batut de Benny a ramas cu un handicap grav in urma bataii primite si nu a mai putut munci, fiind somer in prezent.

"Cu titlu prealabil, mentionam ca doamnele judecatoare din dosarul 4798/107/2009 au favorizat pe infractorul Adegbuy, achitandu-l si manipuland probele din dosarul penal, care erau clare si evidente, ca Benjamin Aedgbuy m-a mutilat pe viata.

Solicit ca Procurorul General sa trimita cauza aceasta la rejudecare. Aici sunt fapte grave de coruptie si infractiuni in justitie", se arata in plangerea trimisa de Ioan Vasile Pui, facuta publica de Gandul.ro.

Ioan Vasile Pui a incercat in vara lui 2009 sa aplaneze un conflict, declansat in club, in jurul orei 3:00, insa a primit un pumn in figura care l-a lasat aproape inconstient. Bodyguard-ul s-a dus atunci la toaleta pentru a se spala de sange, insa in acel moment ar fi intrat peste el Benny Adegbuyi impreuna cu alti trei prieteni si l-ar fi lovit cu bestialitate.

Scandalul izbucneste din nou la scurt timp dupa ce Benny Adegbuyi a reusit cea mai importanta victorie a carierei. Luptatorul roman l-a invins prin knockout pe celebrul Badr Hari si a devenit pretendent la titlul mondial in kickboxing.