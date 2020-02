BREAKING NEWS: LUPTA ISTORICA PENTRY BENNY! Exclusiv www.sport.ro: Se bate cu Badr Hari intr-o gala MONSTRUOASA! Cand va avea loc lupta

Meciul va fi capul de afis al galei.

Benny lupta cu Badr Hari in cadrul galei Glory, care va avea loc in Olanda. Meciul se disputa la Rotterdam pe 20 iunie. Va fi prima data cand un roman il va infrunta pe Badr Hari.

Badr Hari este unul dintre cei mai buni kickboxeri de categorie grea din lume. Acesta este pe pozitia a 3-a in topul challengerilor. Marocanul a fost campion K1 in aceeasi categorie(2007-2008), campion mondial "It's Showtime" (2009-2010) si finalist K1 "World Grand Prix 2009". 106 victorii din 121 de meciuri a strans sportivul. Acesta are 92 de KO-uri.

Benjamin Adebguyi(Benny) este pe locul 2 mondial in topul challengerilor de la categoria grea. A fost ales de catre SUPERKOMBAT "Luptatorul International al Anului" in 2014. De asemenea, in GLORY a fost votat al doilea "Cel mai bun talent" la jumatatea anului 2014. Benny are 36 de victorii, dintre care 19 prin KO, si 6 infrangeri. Sportivul traverseaza o perioada foarte buna, avand 9 victorii in ultimele 10 meciuri.

"Le multumesc fanilor adevarati ca au fost mereu langa mine si imi doresc sa imi fie alaturi si de aceasta data, am nevoie de sustinerea lor. Imi doresc sa aratam ca suntem uniti si ca stim sa ne sustinem sportivii", a spus Benny.

Benny si Hari au aceeasi intaltime, masurand 1,98 metri. Romanul are 118 kg, iar oponentul sau 110. Ambii au 35 de ani.