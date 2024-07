Starul din NBA, declarație în forță după ce a debutat la JO 2024: ”Cel mai tare sentiment din lume”

Sâmbătă seară, naționala Greciei s-a duelat cu naționala Canadei la baschet. Reprezentativa din America de Nord s-a impus cu 86 -79, dar baschetbalistul care a strălucit a fost elenul Giannis Antetokounmpo.

Grecul a înscris 34 de puncte, de departe cel mai bun marcator al partidei. Giannis Antetokounmpo a avut și un mesaj de transmis pe rețelele social media după ce confruntarea împotriva Canadei i-a marcat debutul la JO 2024.

”Este unul dintre cele mai tari sentimente din lume să poți îmbrăca tricoul și să joci pentru țara ta”, a scris Antetokounmpo pe Twitter, într-o postare care a strâns 14 mii de aprecieri și care a generat peste 250 de mii de vizualizări.

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country ???????????????????? @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO