„Să experimentez o ligă nouă?” Rafa Leao a vorbit despre viitorul său după Mondialul din Qatar

Rafael Leao este legitimat la AC Milan din vara anului 2019 și mai are contract cu „rossonerii” până la finalul lui iunie 2024. Născut la Almada, Leao este cotat la 85 milioane de euro, conform site-urilor de specialiate.

Trupa de pe San Siro l-a achiziționat pe Rafa Leao pentru 29.5 milioane de euro, iar după trei ani și jumătate petrecuți la club, portughez a vorbit despre viitorul său.

„Să experimentez o ligă nouă? Da, în viitor... Dar acum sunt focusat 100% pe AC Milan. E un club de top și am contract acolo. Îmi place și orașul. Am urmărit multe meciuri anul ăsta, îmi place de Arsenal, joacă foarte bine”, a spus Leao, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Rafa Leão: “Experience in new league? Yes, in the future… but now I’m 100% focused on AC Milan — it’s a top club and I’m under contract there. I like the city too”, tells @rdpafrica ???????? #ACMilan

“I watch many games. This year, I like Arsenal — they’re playing very well”. pic.twitter.com/1a5Snatpnr