AC Milan aduce încă un portar! Cine va concura cu Ciprian Tătărușanu pentru postul de titular

Se pare că accidentarea portarului francez este cât se poate de serioasă, iar acesta ar urma să lipsească și în 2023, chiar dacă oficialii clubului se așteptau ca acesta să fie apt în primele partide din noul an.

Milanul vrea să aducă un alt portar și a pus ochii pe Marco Sportiello (30 de ani) de la Atalanta, care va deveni liber de contract din vară.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că oficialii campioanei Italiei vor încerca să-l aducă pe Sportiello încă din această iarnă și au ajuns deja la o înțelegere cu goalkeeper-ul.

Mike #Maignan is likely to sit still a long enough due to the injury. So #ACMilan will try to anticipate the signing of Marco #Sportiello from #Atalanta in January. #Milan have already agreed personal terms with the goalkeeper to sign him as a free agent from July. #transfers https://t.co/UyCSLlTd44