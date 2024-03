Rafa Leao și-a stabilit viitorul: ”Totul e foarte clar”

Internaționalul lusitan a înscris de patru ori în sezonul în curs, în Serie A, unde a furnizat, pe deasupra, opt pase decisive. În stagiunea 201/22 și-a trecut în CV titlul de campion cu echipa ”rossonerilor”.

Dorit de PSG și Chelsea, conform informațiilor apărute în presa din străinătate, Rafa Leao susține că focusul său e la AC Milan și că are de ispășit un contract.

Lusitanul nu-și dorește, așadar, să plece din Milano și precizează că nu va uita niciodată momentele dificile pe care le-a depășit cu ajutorul clubului din Serie A.

”Viitorul meu e foarte clar și e aici la AC Milan. Sunt sub contract pentru următorii patru ani, AC Milan m-a ajutat în momentele dificile și nu voi uita asta niciodată. Vreau să câștig din nou cu AC Milan, focusul meu e aici”, a spus Rafa Leao pentru CorSera, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

????⚫️ Rafa Leão on links with PSG and more clubs: “My future is very clear and it’s here at AC Milan”.

“I’m under contract for the next four years, AC Milan helped me in difficult moments and I won’t forget that”.

“I want to win again at Milan, my focus is here”, told CorSera. pic.twitter.com/QM3SFEOwdo