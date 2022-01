Zlatan 80! Ibrahimovic a mai făcut o victimă și a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo

Atacantul suedez a marcat contra celor de la Venezia, în victoria obținută duminică de AC Milan, în runda a 21-a din Serie A, scor 3-0. Pentru Zlatan a fost al optul gol marcat în acest sezon la echipa de club.

De asemenea, Venezia a devenit a 80-a echipă împotriva căreia Zlatan Ibrahimovic marchează în primele cinci campionate din Europa.

Din 2000 și până în prezent, doar Cristiano Ronaldo a mai reușit această performanță, starul portughez atingând-o pe 30 decembrie 2021, la o partidă contra lui Burnley, potrivit Opta.

80 - Venezia are the 80th different team against which Zlatan #Ibrahimovic has scored in the Big-5 European leagues: since 2000, the Swedish player became only the 2nd player to reach this milestone, after Cristiano Ronaldo (on December 30 v Burnley). Multiplicity.#VeneziaMilan pic.twitter.com/yUkJbAIxDH