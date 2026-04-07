Ziua în care Cristi Chivu poate deveni campion matematic! Gazzetta dello Sport a făcut calculele

Duminică seară, Inter a obținut o victorie clară contra lui AS Roma, scor 5-2. "Nerazzurrii" au încheiat etapa cu 7 puncte avans față de Napoli și 8 puncte în fața lui AC Milan. Urmăritoarele lui Inter au făcut rocada în clasament, după ce Napoli a câștigat meciul direct de luni (1-0).

Gazzetta dello Sport: 10 mai, ziua în care Cristi Chivu poate deveni campion cu Inter

Marți, Gazzetta dello Sport prezintă o coincidență interesantă. Lazio, echipa care a privat-o practic pe Inter de titlul de campioană în sezonul trecut, ar putea fi acum adversara echipei lui Chivu în meciul la finalul căruia "nerazzurrii" să obțină trofeul din punct de vedere matematic.

"Anul trecut, Maurizio Sarri a fost arbitru în titlul câștigat de Napoli. Remiza cu 2-2 de pe San Siro, obținută după penalty-ul transformat de Pedro în ultimele minute, i-au privat pe elevii lui Inzaghi de ocazia de a o depăși pe Napoli, care a făcut doar 0-0 contra Parmei lui Chivu.

Acum, dacă Inter câștigă tot până la final, ar putea sărbători titlul chiar împotriva lui Lazio, pe Olimpico. Totul, în jurul datei de 10 mai.

Scenariul este următorul: Inter are nevoie de 15 puncte pentru a câștiga titlul. Nu e un număr simplu, dar programul ajută. Dacă Inter și Napoli câștigă fiecare meci, Chivu ar rămâne cu 7 puncte avans și 3 meciuri rămase de jucat. O victorie cu Lazio ar însemna titlul - primul pentru Chivu ca antrenor și al patrulea, în total, la Inter, având în vedere cele trei ca jucător", a scris Gazzetta dello Sport.

Partida dintre Lazio și Inter se va juca în weekend-ul 9-10 mai, în runda cu numărul 36 din Serie A. În prezent, echipa condusă de Maurizio Sarri ocupă locul 9.