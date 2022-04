Oaspeții au deschis scorul în minutul 52, prin Arnautovic, iar în ultimele zece minute au evoluat cu doi oameni în minus, după eliminarea lui Soumaoro și Medel.

Scorul final a fost stabilit de Dusan Vlahovic, cel care a reușit să restabilească egalitatea la ultima fază de joc.

În urma acestui rezultat, Juventus a rămas pe locul patru în Serie A, cu 63 de puncte, la distanță de trei puncte de poziția a treia, ocupată de Napoli, care are un meci mai puțin disputat.

Dusan Vlahovic equalizes in the 95th minute after Bologna received 2 red cards in 13 seconds

What a game.

