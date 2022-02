Vlahovic, debut perfect în Champions League! A intrat în istorie după ce a înscris în secunda 32

Partida de pe Estadio de la Ceramica se anunța deja a fi una intensă și specială, în special pentru cel mai scump transfer al iernii, Dusan Vlahovic. Fotbalistul transferat de Juventus în schimbul a 75 de milioane de euro a fost trimis titular de Massimiliano Allegri pentru partida cu Villarreal.

Pentru atacantul sârb a fost astfel debutul în UEFA Champions League și l-a 'însemnat' cum nu se putea mai bine, cu un gol marcat în prima fază a meciului. Reușita vine după ce a reușit să marcheze pentru Juventus chiar la debutul său în tricoul „Bătrânei Doamne”, în Serie A.

Atacantul de 22 de ani al lui Juventus a fost lansat perfect de Danilo în careu, și-a driblat adversarul și a șutat din întoarcere, deschizând astfel scorul, în secunda 32. Golul marcat de Vlahovic este cel mai rapid gol din Champions League marcat de un debutant.

Fotbalistul adus de la Fiorentina l-a învins pe Andy Moller, care deținea recordul pentru 37 de secunde, în înfrângerea lui Dortmund cu Juventus de pe 13 septembrie 1995.

