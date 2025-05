E acționar la Pescara, dar poate juca la Juventus sau Inter Milano

Marco Verratti va plăti 1.5 milioane de euro pentru un pachet de 40% din acțiunile clubului Pescara, o sumă infimă în condițiile în care a câștigat 90 de milioane de euro în cele două sezoane petrecute în Qatar. Al-Arabi a terminat sezonul pe locul al nouălea în Stars League, a pierdut finala QSL Cup (1-2 cu Al Duhail) și s-a clasat pe ultimul loc în Grupa B a Gulf Club Champions League. Verratti însă a avut un sezon decent, cu 17 prezențe (16 meciuri jucate din postura de titular) și 4 goluri marcate.



Contractul său cu Al-Arabi se termină în iulie 2025 și nu au fost anunțate negocieri sau o prelungire. În aceste condiții, mijlocașul se poate întoarce Italia, unde este dorit de Juventus și Inter Milano, dar există interes și din partea lui Los Angeles FC, echipă din MLS.



Pescara poate promova în Serie B

Pescara a terminat pe locul al patrulea în Girone B al Serie C, a învins pe Audace Cerignola (4-1, prima manșă a semifinalei play-off-ului de promovare) și poate înfrunta pe Vicenza sau Ternana în finala barajului de accedere în Serie B.



Italianul, care are o avere estimată la 200 de milioane de euro, are în portofoliul său și restaurantul Giuse, situat în apropiere de Avenue des Champs-Elysees din Paris, are proprietăți imobiliare în centrul orașului Milano, în care a investit împreună cu Zlatan Ibrahimovic, are o fermă bio în regiunea Abruzzo și are acțiuni la mai multe firme de tehnologie.



Verratti a jucat doar la Pescara, PSG și Al-Arabi

Marco Verratti (32 de ani) este născut la Pescara (Regiunea Abruzzo) și s-a format la juniorii cluburilor Manoppello Arabona Calcio și Pescara. La nivel de seniori a fost legitimat la Delfino Pescara (2008-2012), PSG (2012-2023) și Al-Arabi SC Doha (2023-prezent). Are 55 de selecții și trei goluri pentru naționala de seniori a Italiei, cu care a participat la CM 2014 (grupe) și Euro 2020 (campion european).



În palmares are Euro 2020, locul trei în Nations League (x2), Ligue 1 (x9), Coupe de France (x6), Coupe de la Ligue (x6), Trophee des Champions (x9), Bravo Award (2012), Pallone Azzurro (2015), UNFP Ligue 1 Young Player of the Year (1), UNFP Ligue 1 Foreign Player of the Year (1), Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2021) și includerea în UEFA U21 Championship Team of the Tournament (2013), UNFP Ligue 1 Team of the Year (x7) și Qatar Stars League Team of the Year (1).



Acesta evoluează ca mijlocaș central și este cotat acum la 13 milioane de euro, după ce a fost cumpărat de Al-Arabi cu 45 de milioane de euro, în urmă cu doi ani.

Foto - Getty Images