Marco Verratti pleacă de la PSG! S-a înțeles cu noua sa echipă și urmează vizita medicală

Subiectul plecării lui Marco Verratti (30 de ani) a fost dezbătut intens în ultima perioadă, după ce italianul, cel mai vechi jucător din vestiarul campioanei Franței, a primit o ofertă tentantă din Qatar.

În cele din urmă, se pare că Al-Arabi a reușit să-i convingă pe cei de la PSG să renunțe la Verratti, care a bătut palma cu noua sa echipă, potrivit francezilor de la L'Equipe.

Acum mai rămâne doar ca Verratti să treacă vizita medicală și va veni și anunțul oficial al transferului.

