Urmeaza RAZBOIUL Juve - Milan in Cupa Italiei! Gattuso, ALL IN: "Pentru noi asta e finala Cupei Mondiale"

Juventus lupta pentru al 4-lea event consecutiv, dar Milanul lui Gattuso vrea sa-i puna piedica.

"Batrana Doamna" joaca finala Cupei impotriva Milanului. Juventus este campioana in proportie de 90%, dupa o lupta dusa pana in ultimele etape cu Napoli. Milan face totul pentur o victorie in finala din aceasta seara. Daca va castiga, echipa lui Gattuso are un loc asigurat in grupele Europa League din sezonul viitor.

Aflat la prima finala de cand a preluat echipa, Gattuso ii asigura pe suporteri ca jucatorii lui vor da totul pe teren: "Pentru noi acest meci este ca o finala de Cupa Mondiala".



Juventus a castigat ambele partide disputate impotriva Milanului in Serie A, in 2017 - 2018. Juve a castigat cu 2-0 pe San Siro, in octombrie, si s-a impus si pe teren propriu, 3-1, in martie.

Allegri vrea sa isi ia revansa in fata Milanului, dupa ce Donnarumma i-a "suflat" Supercupa acum doi ani, aparandu-i penalty-ul decisiv lui Dybala.

"Am fi mai impacati cu ideea iesirii din Champions League daca castiga dubla in acest sezon", a declarat bosniacul Pjanic.

Campioana en titre, Juventus are in palmares cele mai multe cupe ale Italiei, 12 la numar, in timp ce rivalii din Milano se pot lauda doar cu 5, ultima castigata in 2003.



Juventus - Milan se joaca diseara la ora 22:00.