Unde va juca Ibrahimovic din vara! Contractul sau cu Milan expira in iunie si e gata sa schimbe din nou campionatul

Ibrahimovic se apropie de finalul contractului cu AC Milan si este putin probabil sa continue pe San Siro.

Zlatan Ibrahimovic poate schimba din nou campionatul si din vara este aproape sa joace in tara sa natala, pentru Hammarby, potrivit directorului sportiv al clubului. Jesper Jansson a spus ca exista o sansa ca Ibra sa vina la clubul unde detine si 25% din actiuni.

Fostul jucator al lui LA Galaxy a semnat cu Milan un contract pe termen scurt, care expira in iunie. Ibrahimovic doar ce s-a intors in Italia pentru a incepe antrenamentele dupa ce a fost plecat in tara sa natala, Suedia.

In Suedia, attacantul s-a antrenat cu Hammarby deoarece tara nu a adoptat masuri stricte de prevenire a pandemiei de coronavirus.

"Probabil va veni, dar numai Zlatan stie. Momentan nu a spus nimic despre asta si eu trebuie sa ii spun ca il dorim aici. In acest moment, am inteles ca nu e hotarat 100%, dar ne incanta aceasta idee.", a spus Jesper Jansson, potrivit Daily Maail Sport.

Ibrahimovic (38 de ani) a semnat cu Milan in ianuarie si a marcat 3 goluri in 8 partide de la revenirea sa in Serie A.