Sinisa Mihajlovic a învins încă o dată leucemia! Antrenorul sârb a revenit la antrenamentele Bolognei

În vârstă de 53 de ani, tehnicianul sârb se confruntă cu o boală grea, începând din 2019. Atunci cazul lui a impresionat opinia publică mondială, iar imaginile cu jucătorii echipei, ce așteptau, la geamul spitalului, să se vadă cu el, au făcut înconjurul lumii.

"Când am aflat vestea, a fost groaznic. Am plâns zile de-a rândul, m-am gândit cât de repede trece viaţa. Nu am plâns de frică. Voi înfrunta boala, voi lupta aşa cum am făcut întotdeauna, cu capul sus! Este o maladie agresivă, dar pot să o înving!", spunea antrenorul când afla diagnosticul pentru prima oară, în 2019.

Sinisa Mihajlovic a câștigat a doua luptă cu cancerul

Sinisa Mihajlovic a trecut atunci peste maladie, însă acesta a anunțat, la sfârșitul lunii martie, că boala a recidivat. De această dată, a fost mult mai încrezător, reușind să își demonstreze tăria de caracter, prin declarația prin care anunța recidiva:

"La începutul săptămânii va trebui să plec din nou ca să mă internez la Sant'Orsola, unde ştiu că sunt pe mâini extraordinare.

Spre deosebire de acum doi ani şi jumătate, acum mă duc mult mai senin, ştiu ce va trebui să fac şi situaţia mea este alta. Sper să nu dureze mult, dar voi lipsi de la câteva meciuri. Însă am tot ce-mi trebuie ca să urmăresc echipa de la distanţă.

Cu siguranţă că acest început de an nu a fost unul norocos. Sunt sigur că vor lupta pentru mine (n.r. jucătorii) şi eu voi lupta pentru ei. De asemenea, îi rog pe fanii minunaţi ai Bolognei să mă susţină în această luptă. ...

Asta am vrut să vă spun şi vreau doar să vă rog să-mi respectaţi dreptul la intimitate. Vorbiţi despre Mihailovic, dar lăsaţi-l în pace pe Sinisa. Am mai învins această boală o dată înainte, aşa că o putem face din nou, nu am niciun dubiu. Viaţa nu se trăieşte în absenţa problemelor, ci în ciuda problemelor.

Viaţa nu este o linie dreaptă, există curbe, suişuri şi coborâşuri, chiar şi gropi neaşteptate în care cazi, dar trebuie să te ridici şi să reiei călătoria.

În momentele dificile, vezi curajul şi reacţia bărbaţilor. Există două căi pe care le poţi urma, una este distructivă, prin care te plângi şi îţi pierzi credinţa”.

În final, ”omul de oțel” a învins, revenind la antrenamentele echipei pentru startul noului sezon. Acesta a ajuns la Bologna în ianuarie 2019, strângând 124 de meciuri drept ”principal”. Anterior, acesta a mai fost tehnician al echipei timp de 22 de meciuri, în perioada noiembrie 2008 - aprilie 2009. Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan și Torino, dar și echipa națională a Serbiei sunt echipele pregătite de fostul jucător de la AS Roma, Lazio sau Inter.