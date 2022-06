Momentul întâlnirii dintre Adrian Mutu și Sinisa Mihajlovic, după incidentul în care sârbul l-a scuipat: „Mi-am zis: 'are gând de răzbunare!'”

Înainte de duelul dintre echipa României și All Stars, încheiat 3-3, Adrian Mutu și-a lansat cartea la Cluj, sâmbătă. „Revenirea din Infern” se numește cartea fostului atacant al naționalei, iar în paginilie sale a relatat întâmplări din viața sa, multe dintre ele neștiute.

Momentul întâlnirii dintre Adrian Mutu și Sinisa Mihajlovic, după incidentul în care sârbul l-a scuipat



Mutu a povestit cum a decurs revederea cu Sinisa Mihajlovic, în vara lui 2010, pe vremea când era la Fiorentina. Sinisa Mihajlovic l-a înlocuit pe Cesare Prandelli, care a plecat la naționala Italiei. Numirea lui Mihajlovic însemna pentru atacantul român revederea cu sârbul la ceva timp după incidentul de la meciul Lazio - Chelsea, 0-4.

Atunci, Mihajlovic l-a scuipat pe Mutu după un conflict pe teren. Fostul 'decar' al naționalei a relatat în carte cum s-a revăzut cu sârbul și ce și-au spus.

„Mă gândeam că trebuie să discutăm despre acel indicent, îmi căutam cuvintele. Eram la Cortina d'Ampezzo, primele trei zile de antrenament de la venirea din vacanță. 'Te cheamă Mister!', mi-a spus team-managerul. 'Du-te la el în vestiar, că e singur!'.

Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. «Sârbul are gând de răzbunare!», mi-am zis. 'Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap'.

Dar surpriză! „Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. 'Mamă, și el a gândit la fel!'. M-am așezat pe partea opusă lui. 'Mă, tu de ce ai venit în chiloți?'. 'Dar tu de ce mă primești în chiloți?'. A spart primul gheața. 'Nu trebuia să fac acel gest acum câțiva ani! Știu că ești preocupat, dar nu te mai agita, a fost vina mea!

Ai fost isteț că m-ai provocat, iar eu laș că te-am scuipat. Am greșit și îți cer scuze, nu e cazul să o faci și tu', mi-a zis. Am rămas prieteni și azi, la 20 de ani de la acele momente. Când am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și ne-am adus aminte episodul 'chiloți'”, a povestit Mutu conform GSP.