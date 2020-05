SINGURA SI DISPONIBILA! Cum arata cea mai dorita actrita din Italia, ramasa fara iubitul fotbalist dupa o relatie de 12 ani

Alberto Aquilani (35 de ani) si-a agatat ghetele in cui in 2018 si parea sa se concentreze exclusiv pe viata de familie, alaturi de frumoasa actrita Michela Quattrociocche (31 de ani) si de cele doua fetite ale cuplului.

Cel supranumit ”Il Principino” (Micul print) datorita asemanarii in joc cu legendarul Giuseppe Giannini (”Il Principe”, adica Printul) a jucat la AS Roma in peste 100 de meciuri in perioada 2002-2009, dupa care a mai trecut pe la alte grupari de renume precum Liverpool, Juventus si AC Milan.



Aquilani era de invidiat insa nu doar pentru cariera profesionala, ci si pentru femeia pe care a reusit s-o cucereasca, actrita Michela Quattrociocche. S-au cunoscut inca din copilarie, s-au logodit in 2008 si s-au casatorit in 2012, astfel ca cei doi au pozat intr-una dintre cele mai solide perechi din showbiz-ul italian.



Din pacate, Alberto si Michela au fost indestructibili doar pe hartie, ei anuntand acum ca au luat-o pe cai separate, ”de comun acord”, asa cum se arata intr-un scurt comunicat al cuplului.



Ruptura pare cu atat mai surprinzatoare cu cat Aquilani vorbea de curand despre planurile de a-si mari familia si de a deveni tata pentru a treia oara, fostul fotbalist avand impreuna cu Michela doua fete, de 9, respectiv 7 ani.