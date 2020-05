Puscas si-a dat acordul! Unde va evolua din sezonul viitor! Ar putea fi transferul carierei pentru atacantul roman

George Puscas e foarte aproape sa plece de la Reading.

Atacantul roman George Puscas e foarte aproape de plecarea de la Reding. Presa din Turcia sustine ca fotbalistul si-a dat acordul sa joace pentru Fenerbache, insa mai trebuie si Reading sa il lase pe Puscas sa plece si sa accepte oferta turcilor.

Cele doua cluburi negociaza intens transferul atacantului roman, insa varianta propusa de turci nu e agreata si de oficialii lui Reading. Fener vrea sa il ia un an sub forma de imprumut, iar apoi sa il transfere definitiv, in schimb ce Reading ia in calcul doar un transfer definitiv.

La interesul lui Fener pentru Puscas a contribuit si Daniel Pancu, care l-a laudat pe atacantul roman in presa din Turcia.

"Acesta este cu siguranta un mare pas inainte pentru George. Nu ar trebui facute comparatii intre Reading si Fenerbahce. Fener e un club cu zeci de milioane de suporteri. Transfera stele mondiale si poate fi o rampa de lansare pentru un campionat foarte puternic. Puscas este foarte tanar, foarte puternic si poate deveni un mare jucator in viitor", a declarat Daniel Pancu pentru Fotomac.