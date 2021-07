Simone Inzaghi, noul antrenor de la Inter, il asteapta cu bratele deschise pe Eriksen! "Are timp sa revina"

Christian Eriksen nu stie inca daca va mai juca fotbal dupa incidentul de la Euro.

Momentul cel mai socant de la acest Campionat European s-a petrecut cand danezul Christian Eriksen a cazut inconstient pe gazon, fiind foarte aproape de o tragedie, daca nu era interventia foarte rapida si pertinenta a medicilor de pe margine.

Fotbalistul a fost internat in spital si la cateva zile a fost externat, insa deocamdata nu se stie cu exactitate daca va mai putea juca fotbal. Totusi, Simone Inzaghi, noul antrenor de la Inter, spune ca il asteapta cu bratele deschide pe danez, avand cat timp doreste pentru a reveni.

"Am discutat cu Eriksen inainte de EURO, nu dupa. Am contat pe el. Inter a facut o treaba foarte buna cu transferul lui Calhanoglu, care este un jucator foarte important. Eriksen are timp sa revina. Il asteptam cu bratele deschise. Calhanoglu si Luis Alberto au caracteristici similare. Eriksen a fost un jucator foarte important in cea de-a doua parte a sezonului, dar Hakan se va descurca bine", a declarat Simone Inzaghi, citat de Football Italia.