Se încinge lupta pentru locul doi în Serie A! Victorie pentru Lazio în Derby Della Capitale, după un meci cu trei eliminări

Scorul partidei a fost 1-0, iar singurul gol a fost marcat de Zaccagni, în minutul 65. AS Roma s-a prezentat la meci fără antrenorul Jose Mourinho pe bancă, acesta fiind suspendat.

Arbitrul Davide Massa l-a eliminat în minutul 32 pe Ibanez, de la AS Roma, după al doilea galben primit în mai puţin de o jumătate de oră. În minutul 67, AS Roma a egalat, printr-un autogol al lui Casale, dar golul a fost anulat pentru un offsaid la Smalling. În minutele de prelungire, au mai fost eliminaţi Marusic (Lazio) şi Cristante (AS Roma).

Cursă strânsă pentru locul doi în Serie A



Actuala ediție a campionatului italian este dominată de Napoli, care are 71 puncte, cu doar două înfrângeri și două rezultate de egalitate în 27 de etape.

Pe următoarele cinci poziții se află Lazio (52 puncte), Inter Milano, AC Milan, AS Roma și Atalanta (45 puncte), formațiile fiind despărțite de doar șapte puncte.