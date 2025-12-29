Mohamed Salah (33 de ani) a intrat în dizgrația lui Arne Slot (47 de ani) în acest sezon.



Asta pentru că egipteanul a răbufnit la adresa ”cormoranilor”, după ce a rămas pe bară cu West Ham (0-2) și Leeds (3-3) și a prins o singură repriză cu Sunderland (1-1), spunând că se simte aruncat sub roțile autobuzului după atâtea sezoane de excepție în Merseyside.



Ulterior, Slot l-a pedepsit pe Salah și l-a lăsat în afara lotului pentru meciul cu Inter de la Milano din faza principală a competiției UEFA Champions League, meci câștigat de ”cormorani” cu 1-0.



Cei doi s-au împăcat în cele din urmă, iar Salah a bifat o oră de joc cu Brighton & Hove Albion (2-0) pe 13 decembrie, cu câteva zile înainte să plece pe continentul african pentru a participa la Cupa Africii pe Națiuni alături de Egipt.



Câte jocuri a câștigat în Premier League Liverpool fără Salah în teren



În acest sezon în Premier League, Liverpool a ajuns, cu tot cu absențele lui Salah din jocurile cu Tottenham (2-1) și Wolves (2-1) din cauza deplasării la Cupa Africii pe Națiuni, la patru meciuri fără egiptean.



Cu excepția thriller-ului cu Leeds, scor 3-3, echipa pregătită de Arne Slot a câștigat toate celelalte trei dueluri. Pe West Ham, ”cormoranii” au bătut-o cu 2-0 la Londra.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Salah după ce se va întoarce de la națională. Există mari șanse ca fotbalistul egiptean să plece în fereastra de transferuri de iarnă de la Liverpool.

