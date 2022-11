S-a aflat motivul pentru care a picat transferul lui Erling Haaland la Juventus: „Era totul gata!” 

Erling Haaland (22 ani) a impresionat încă la primul sezon la Manchester City. În 11 meciuri din Premier League a marcat de 17 ori, oferind și 3 pase decisive, în timp ce în UEFA Champions League a înscris de 5 ori în 4 etape.

Erling Haaland a fost la un pas de a semna cu Juventus

Însă destinul atacantului putea fi altul. Impresarul Vincenzo Morabito a dezvăluit că în urmă cu 5 ani, când Haaland avea doar 17 ani, Juventus a dorit să-l transfere de la Molde. Cele două părți au ajuns la un consesc, doar că totul a căzut atunci când s-a discutat despre locul unde va juca.

„Mă ocupam de transferul lui Haaland pentru cei de la Juventus. Era totul gata. Întrebarea care, în opinia mea, a făcut ca mutarea să pice, a fost: 'Unde va juca?'.

Nu ar fi jucat la Primavera și nu ar fi avut loc nici la echipa mare”, a declarat Morabito, conform Tutto Juve.

Florin Gardos îi prevere un viitor strălucit lui Erling Haaland

Invitat la Poveștile Sport.ro pe VOYO, Florin Gardoș (34 ani) a mărturisit că este impresionat de calitățile lui Erling Haaland. Mai mult, fostul fundaș al Stelei București și al lui Southampton crede că dacă norvegia ca continua să marcheze pe bandă rulantă va câștiga Balonul de Aur în 2023.

„(n.r. I-ai înfruntat pe Diego Costa, Drogba, di Maria, Rooney, crezi că Haaland îi depășește?) Da, cred că da!

Mi se pare că are o foame cum nu prea am mai văzut. L-am urmărit și în interviuri, mănâncă... Deci e clar că tot ce face e pentru fotbal. Are un regim special, am văzut că mâncarea lui preferată e kebab și abia mănâncă asta.

E foarte puternic, am văzut felul în care se poziționează față de fundași, îți e greu să câștigi un duel fizic cu el.

La cum a început și ținând cont de vârstă și de faptul că e la cea mai bună echipă din lume în momentul de față, nu văd cum nu ar putea câștiga Balonul de Aur anul viitor.

O și văd clar favorită la câștigarea trofeului Champions League anul acesta pe Manchester City”, au fost cuvintele lui Florin Gardoș.