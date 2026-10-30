"Rămâi la Inter până atunci?" Chivu i-a îngrijorat pe suporteri înaintea marelui derby cu Milan

În Serie A, Cristi Chivu are unul dintre cele mai bune starturi de sezon din istoria lui Inter, cu 8 victorii și o remiză în primele 9 etape. "Nerazzurrii" ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Lazio, și așteaptă acum marele duel cu AC Milan, de pe San Siro.

Cristi Chivu, despre noul stadion al lui Inter: "Lumea merge înainte și trebuie să acceptăm asta"

La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat și ce părere are despre noul stadion al lui Inter și AC Milan. Cele două mari cluburi italiene își vor lua adio de la bătrânul San Siro și vor juca pe Generali Stadium, o arenă ultramodernă, care va avea o capacitate de 71.500 de locuri.

Cristi Chivu a recunoscut că îl încearcă sentimente mixte referitoare la stadionul pe care urmează să se mute Inter.

"Trebuie să am grijă ce spun, e o capcană... Știu că există susținători ai stadionului Giuseppe Meazza și mă număr și eu printre ei, pentru că am jucat acolo. Dar, în același timp, sunt în favoarea inovației, a beneficiilor pe care le poate aduce societății, începând cu veniturile, și a progresului. Fără bani nu poți supraviețui nici în lumea fotbalului.

Lucrurile noi sunt binevenite. Îmi pare rău, dar spun asta cu înțelegere pentru cei nostalgici, iar eu însumi am fost unul dintre ei. Am oferit atât de mult ca jucător pe acel stadion, iar acum ofer mai puțin ca antrenor. Dar lumea merge înainte și trebuie să acceptăm asta. Noutățile pot speria puțin la început, însă, odată ce te obișnuiești cu ele, cred că îți pot aduce satisfacții extraordinare din toate punctele de vedere", a spus Cristi Chivu.