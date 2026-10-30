"Rămâi la Inter până atunci?" Chivu i-a îngrijorat pe suporteri înaintea marelui derby cu Milan

&quot;Rămâi la Inter până atunci?&quot; Chivu i-a îngrijorat pe suporteri înaintea marelui derby cu Milan Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu AC Milan, contând pentru runda a zecea din Serie A.

TAGS:
Inter MilanoAC Milancristi chivuGenerali Stadium
Din articol

În Serie A, Cristi Chivu are unul dintre cele mai bune starturi de sezon din istoria lui Inter, cu 8 victorii și o remiză în primele 9 etape. "Nerazzurrii" ocupă primul loc, la egalitate de puncte cu Lazio, și așteaptă acum marele duel cu AC Milan, de pe San Siro.

Cristi Chivu, despre noul stadion al lui Inter: "Lumea merge înainte și trebuie să acceptăm asta"

La conferința de presă, Cristi Chivu a fost întrebat și ce părere are despre noul stadion al lui Inter și AC Milan. Cele două mari cluburi italiene își vor lua adio de la bătrânul San Siro și vor juca pe Generali Stadium, o arenă ultramodernă, care va avea o capacitate de 71.500 de locuri.

Cristi Chivu a recunoscut că îl încearcă sentimente mixte referitoare la stadionul pe care urmează să se mute Inter.

"Trebuie să am grijă ce spun, e o capcană... Știu că există susținători ai stadionului Giuseppe Meazza și mă număr și eu printre ei, pentru că am jucat acolo. Dar, în același timp, sunt în favoarea inovației, a beneficiilor pe care le poate aduce societății, începând cu veniturile, și a progresului. Fără bani nu poți supraviețui nici în lumea fotbalului.

Lucrurile noi sunt binevenite. Îmi pare rău, dar spun asta cu înțelegere pentru cei nostalgici, iar eu însumi am fost unul dintre ei. Am oferit atât de mult ca jucător pe acel stadion, iar acum ofer mai puțin ca antrenor. Dar lumea merge înainte și trebuie să acceptăm asta. Noutățile pot speria puțin la început, însă, odată ce te obișnuiești cu ele, cred că îți pot aduce satisfacții extraordinare din toate punctele de vedere", a spus Cristi Chivu.

  • Generali stadium 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Chivu, întrebat dacă va antrena la Inter pe noul stadion: "E greu să reziști atâția ani"

Obiectivul este ca noul stadion să fie gata în sezonul 2031/2032. Întrebat dacă va mai rămâne antrenor la Inter până la acel moment, Cristi Chivu a fost foarte precaut în răspunsul oferit.

"Dacă voi mai fi antrenorul lui Inter atunci? Se spune că va fi gata în sezonul 2031/2032. Nu spun nimic (n.r - râde). Mai sunt patru ani până atunci. Să antrenezi Inter, cu tot ce trebuie să îndur mereu, cu prejudecățile și judecățile care devin sentințe... e greu să rezist atâția ani.

Probabil că, dacă se schimbă cultura sportivă și rezultatele se mențin, voi ajunge acolo cu părul alb, nu la spital, ca unii dintre colegii mei", a mai spus Chivu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"
"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"
Steaua - CS Dinamo ACUM, gafă uriașă în debutul meciului! Daniel Oprița vs Ionuț Chirilă în derby-ul din Liga 2, pe Sport.ro
Steaua - CS Dinamo ACUM, gafă uriașă în debutul meciului! Daniel Oprița vs Ionuț Chirilă în derby-ul din Liga 2, pe Sport.ro
Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Bogdan Lobonț au fost invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Dinamo, REGINĂ în Champions League! Cel mai frumos gol al rundei și MVP-ul ultimei etape
Dinamo, REGINĂ în Champions League! Cel mai frumos gol al rundei și MVP-ul ultimei etape
Bayern, măsură extremă după ce Kompany a leșinat! Ce i-au interzis nemții
Bayern, măsură extremă după ce Kompany a leșinat! Ce i-au interzis nemții
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Gigi Becali dă afară un jucător de la FCSB după eșecul din Cupa României: ”De la el ne luăm adio!”

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Pariul lui Ciprian Marica de la FCSB: ”E cel mai bun, trebuie să joace titular!”

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Gloria Bistrița – FCSB 1-0 | ȘOC în Cupa României! Prima înfrângere a lui Laurențiu Reghecampf de la revenire

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Daniel Bîrligea, DUBLĂ în măcelul din Serie A! Frosinone urcă pe loc de Europa

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV după eșecul lui FCSB și a făcut prăpăd: ”Era fotbalist! Aveam așteptări de la el”

Ce nebunie! Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce

Ce nebunie! Nota lui Daniel Bîrligea după ce i-a dat pe spate pe italieni cu o ”dublă” în Frosinone - Lecce


Recomandarile redactiei
"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"
"Ținta numărul 1" a lui FCSB din mercato a făcut marele anunț: "Cupa și campionatul!"
A plecat de la FCSB, iar mâine dă de niște jucători uriași pe care îi vedea la televizor!
A plecat de la FCSB, iar mâine dă de niște jucători uriași pe care îi vedea la televizor!
Steaua - CS Dinamo ACUM, gafă uriașă în debutul meciului! Daniel Oprița vs Ionuț Chirilă în derby-ul din Liga 2, pe Sport.ro
Steaua - CS Dinamo ACUM, gafă uriașă în debutul meciului! Daniel Oprița vs Ionuț Chirilă în derby-ul din Liga 2, pe Sport.ro
Ruben Amorim, întrebat direct dacă îl invidiază pe Cristi Chivu. Răspunsul dat înainte de Milan - Inter
Ruben Amorim, întrebat direct dacă îl invidiază pe Cristi Chivu. Răspunsul dat înainte de Milan - Inter
Bayern, măsură extremă după ce Kompany a leșinat! Ce i-au interzis nemții
Bayern, măsură extremă după ce Kompany a leșinat! Ce i-au interzis nemții
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

stirileprotvO familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!