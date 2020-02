"E usor sa dai gol daca te odihnesti!" Cristiano Ronaldo, atacat dur de Batistuta! Ce spune legenda argentiniana

Cristiano Ronaldo a inscris in victoria lui Juventus din deplasarea de la SPAL, 2-1.

Atacantul portughez a inscris la meciul 1000 al carierei si a ajuns la al 11-lea meci consecutiv in care inscrie pentru Juventus in Serie A. Cristiano Ronaldo a deschis scorul in meciul cu SPAL si l-a egalat astfel pe Fabio Quagliarella din sezonul trecut.

Ronaldo este la doua meciuri cu gol distanta pentru a egala recordul vechi de mai bine de un sfert de secol pe care il detine Gabriel Omar Batistuta, de 13 meciuri consecutive cu gol inscris.

Pe contul de Twitter, Batistuta l-a felicitat pe Ronaldo intr-o postare, insa l-a si atacat.

"Sunt fericit pentru recordul sau, insa diferenta este ca iti vine mult mai usor daca te odihnesti", a scris Batistuta pe contul de Twitter.

Felicitaciones a @Cristiano por el récord !!!!!!.

La única cosa es que descansando me parece que es más fácil ????????????. #SerieA — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) February 23, 2020

Acesta a facut aluzie la meciul cu Brescia, in care Sarri l-a lasat in afara lotului pe atacantul portughez care a inscris 21 de goluri in 21 de meciuri in acest sezon.