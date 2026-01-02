OFICIAL Gata, Niclas Fullkrug a semnat cu colosul din Serie A!

Atacantul german a părăsit-o pe West Ham în această iarnă.

Niclas FullkrugAC MilanWest HamBorussia DortmundGermania
UPDATE AC Milan a anunțat oficial transferul lui Niclas Fullkrug (33 de ani în februarie): ”New country, new surroundings, new chapter”.

Transferul atacantului Niclas Fullkrug de la echipa engleză de fotbal West Ham United la AC Milan a fost finalizat, după ce internaţionalul german a fost inclus pe lista de transferuri din Serie A, vineri, transmite DPA.

Liga italiană a scris ''temporar'' în dreptul mutării, fapt care confirmă că jucătorul de 32 de ani este împrumutat de ''rossoneri'' până la finalul sezonului.

Nici Milan şi nici West Ham nu au anunţat oficial transferul până acum.

Fullkrug a fost văzut înainte de Crăciun la Milano, pentru a efectua, probabil, vizita medicală.

Niclas Fullkrug, în 2024 de la Borussia Dortmund la West Ham, în 2025 de la West Ham la AC Milan

El se transferase în 2024 la West Ham de la Borussia Dortmund, pentru 30 de milioane de euro, dar nu a reuşit să se impună la ''ciocănari'', fiind afectat şi de câteva accidentări.

Fullkrug speră că va juca mai mult la Milan şi va reveni în echipa naţională pentru Cupa Mondială din America de Nord. El a adunat 24 de selecţii pentru Nationalmannschaft, având şi 14 goluri, iar ultimul meci pentru reprezentativă l-a disputat în iunie anul trecut, informează Agerpres.

AC Milan ocupă locul al doilea în Serie A, la un punct de liderul Inter Milano, iar vineri va juca în deplasare cu Cagliari.

