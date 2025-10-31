"Revoluție totală" la Genoa lui Șucu. Italienii anunță: Vieira, OUT! Cine va fi înlocuitorul

Revoluție totală la Genoa lui Șucu. Italienii anunță: Vieira, OUT! Cine va fi &icirc;nlocuitorul Serie A
SPORT.RO
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, este ultima clasată din Serie A și se pregătește să schimbe antrenorul, conform celor mai recente informații din presa italiană.

Patrick Vieira, pe cale să fie demis de la Genoa

Deși Dan Șucu a anunțat public susținerea pentru Patrick Vieira, realitatea ar sta diferit, susține Football Italia, care anunță că sunt șanse mari ca antrenorul francez să fie demis chiar în aceste zile.

"Genoa își dorește o revoluție totală, de la directorul sportiv până la antrenor. Cei din conducere au realizat că Vieira a intrat într-un tunel și are șanse mici să redreseze echipa", scrie jurnalistul Alfredo Pedulla, de la Football Italia.

După ce a strâns doar 3 puncte în primele 9 etape din Serie A, Patrick Vieira ar putea fi demis chiar înaintea meciului de luni cu Sassuolo. Genoa și-ar dori să apeleze la o soluție din cadrul clubului și să mizeze fie pe Domenico Criscito (38 de ani), fie pe Gennaro Ruotolo (58 de ani), ambii antrenori la echipele de juniori ale "Grifonului".

Genoa vrea să apeleze la o soluție internă

Domenico Criscito este unul dintre foștii jucători emblematici de la Genoa, cu peste 300 de meciuri. Din 2023 lucrează ca antrenor în academia clubului, iar acum pregătește formația U17.

Gennaro Ruotolo, care a strâns peste 500 de meciuri la Genoa ca jucător, se află din 2019 în cadrul clubului, tot ca antrenor în academie.

În ultima etapă, Genoa a pierdut contra lui Cremonese, scor 0-2, și a rămas pe ultimul loc din Serie A, cu doar 3 puncte în 9 etape. Înaintea pauzei pentru meciurile echipelor naționale mai sunt programate dueluri cu Sassuolo (deplasare, luni) și Fiorentina (acasă, duminică, 9 noiembrie).

