Cariera lui Cristiano Ronaldo ar putea continua pentru încă vreo câțiva ani, deoarece lusitanul speră să reprezinte din nou țara la nivel mondial și a început deja demersurile pentru a-și prelungi contractul cu Al-Nassr până în 2027.

Ronaldo a făcut o mutare surprinzătoare în Arabia Saudită în decembrie 2022, și s-a adaptat rapid la viața din Orientul Mijlociu, cu rezultate extraordinare. În doar 30 de meciuri Al-Nassr, a înscris 25 de goluri și a oferit opt assist-uri.

Fiul legenei lui Real Madrid și Manchester United a semnat un contract cu formația Under 13 a saudiților de la Al-Nassr.

Ronaldo Jr. va purta numărul șapte, asemenea tatălui său, și va începe antrenamentele în următoarele zile, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano. Cristiano Ronaldo a declarat: ”Fiul meu mi-a spus tată, mai ai răbdare câțiva ani, vreau să joc alături de tine”.

???????????? Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!

The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.

He will wear number 7.

Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ