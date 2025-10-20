Risto Radunovic este unul dintre cei mai experimentați jucători de la FCSB și unul dintre liderii vestiarului, însă, în acest sezon, fundașul lateral din Muntenegru s-a confruntat cu probleme medicale, iar randamentul său a scăzut.

Gigi Becali: ”Dacă nu-i trece pubalgia lui Radunovic, la revedere, ce să facem cu el?”

În vârstă de 33 de ani, Radunovic se confruntă cu pubalgia, iar Gigi Becali începe să își piardă răbdarea. Becali susține că va avea o discuție cu medicul echipei în urma căreia va lua o decizie în ceea ce îl privește pe Radunovic.

În cazul în care pubalgia este tratabilă, atunci Risto Radunovic rămâne la echipă, însă va trece pe banca de rezerve. În caz contrar, muntenegreanul va pleca de la FCSB.

”O să vorbesc cu doctorul dacă lui Radunovic îi mai trece pubalgia. El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren. Nu poate. Îl țin rezervă, dacă îi trece pubalgia. Dacă nu-i trece, la revedere, ce să facem cu el?”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Un milion de euro este cota de piață a lui Risto Radunovic, potrivit Transfermarkt.

Fundașul lateral din Muntenegru se află la FCSB din 2021, de când Gigi Becali l-a transferat de la Astra.

