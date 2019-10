Radu nu se astepta la asa ceva! Veste extrem de proasta primita de roman: decizia luata de Inter

Ionut Radu primeste o veste la care nu se astepta.

Portarul roman se afla in cel mai inalt punct al carierei de pana acum. A impresionat sezonul trecut la Genoa si la echipa nationala de tineret, a facut pasul la nationala mare, impresioneaza si acum in Serie A, insa Inter Milano vrea sa renunte la el.

Inter cauta un inlocuitor pentru Handanovic, ajuns la 35 de ani, iar Radu (22 de ani) era vazut atat de specialisti cat si de fani viitorul portar titular al lui Inter. Oficialii de la Milano par insa sa se fi razgandit, iar motivul ar fi reprezentat de gafele pe care le face romanul in timpul meciurilor, informeaza Calciomercato.

Conform sursei citate, Inter il vrea acum pe Juan Musso de la Udinese, portar care a incasat pana acum 6 goluri in 7 etape. Radu a incasat pana acum 15 goluri, iar Genoa este pe locul 19 in Serie A. Radu este imprumutat de Inter la Genoa pana in vara.