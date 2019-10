Italienii nu glumesc: Inter i-a stabilit deja pretul de transfer lui Radu! Suma ceruta pe portarul nationalei

Ionut Radu nu mai este dorit la Inter Milano.

Italienii se gandesc sa renunte la portarul roman pe care l-au rascumparat de la Genoa, dar l-au imprumutat pentru inca o sezon la Genoa.

Inter ii cauta inlocuitor lui Handonovic, insa Ionut Radu pare sa nu mai fie pe placul conducerii de la Milano. Potrivit Calciomercato, motivul ar fi legat de numeroasele greseli pe care le-a facut romanul in acest inceput de sezon. Italienii scriu ca Inter i-a si stabilit pretul de transfer pentru vara viitoare: 15 milioane de euro.

Inter il vrea acum pe Juan Musso de la Udinese, portar care a incasat pana acum 6 goluri in 7 etape. Radu a incasat pana acum 15 goluri, iar Genoa este pe locul 19 in Serie A. Radu este imprumutat de Inter la Genoa pana in vara.